Belgrano le ganó a Atlético Tucumán en el Gigante de Alberdi

El delantero Pablo Vegetti, uno de los máximos anotadores de la Liga con 9 tantos junto a Mateo Retegui, marcó el gol a los 33 minutos, poco antes de la expulsión de Alejandro Rébola (38m.).Los "Piratas" suman 27 puntos con 8 triunfos, cuatro derrotas y tres empates, lo que los ubica en el cuarto puesto con las mismas unidades que Defensa y Justicia.

Ambos equipos plantearon un interesante partido, buscando el arco rival, con buen juego. Belgrano intentó cercar a los tucumanos con el manejo de Bruno Zapelli y el criterio de Ariel Rojas y preocupaba a los defensores de Pusineri con Vegetti y Franco Jara.Pusineri buscaba ganar el medio y desde ahí proyectar a sus volantes, pero el juego tucumano se apoya en la posesión de la pelota.

Al “Decano” le molesta y mucho no tener la pelota.A los 33, Ariel Rojas ejecutó un tiro de esquina de manera notable que se le fue abriendo a Tomás Marchiori, quien tuvo la mala suerte que Vegetti llegará solo y lo fusilará de cabeza para marcar el primero para los locales.

Inmediatamente después del gol, el optimismo de los “Piratas” descendió abruptamente cuando el arbitro Andrés Merlos expulso a Rébola por la ley de último recurso.

En el segundo tiempo, Pusineri movió el banco y cambio su delantera al enviar a la cancha a Cristian “Polaco” Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez para buscar el empate y poner en problemas al arquero local Hernán Losada.

Belgrano retrocedió unos metros y Farré utilizó las ventanas para ir colocando a hombres con aire fresco y reemplazar a los soldados que ya no daban más de correr en inferioridad numérica.Allí apareció Hernán Losada para contener las acciones de riesgos generadas por un Atlético al que le falto lucidez y profundidad para poner un jugar de cara al arquero "pirata".

Atlético acorraló a Belgrano, pero los defensores despejaron todos los pelotazos y los tres puntos finalmente quedaron en Córdoba.

Síntesis

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 33m Vegetti (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Cristian Menéndez por Romero (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez por Estigarribia (AT); 1m Nicolás Meriano por Jara (B); 17m Braian Guille por Acosta (AT); 27m Lucas Diarte por Ibacache (B); 27m Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 32m Diego Novaretti por Barinaga (B); 40m Ibrahim Hesar por Zapelli (B) y Gabriel Compagnucci por Rojas (B); 41m Yonathan Cabral por Tesuri (AT).

Amonestados: Sánchez (B). Estigarribia y Ortíz (AT).

Incidencia en el primer tiempo: 38m. expulsado Rébola (B).

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Belgrano