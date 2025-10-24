Belgrano perdió 2-1 ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina y quedó sin chances de levantar el trofeo.

El partido se jugó en el Estadio Gigante de Arroyito con un gran marco de público pirata.

A los 36 minutos del partido, Lucas “Chino” Zelarayán agarró un rebote desde afuera del área y clavó el 1-0. Un desvío en el remate dejó a “Chiquito” Romero vencido.

En el segundo tiempo, la actitud del “Bicho” fue diferente. Necesitado del gol, el equipo de Nicolás Diez lo fue a buscar y encontró el tanto a los 15 del complemento.

Una desatención defensiva del pirata, permitió un buen desborde de Porcel y Hernán López Muñoz igualó las cosas.

Con un claro dominador en cancha, Belgrano lo sufrió. Fattori y Lescano llevaron al Celeste contra su arco. Argentinos fue más en todo el complemento con salidas rápidas por los costados y juego dinámico por el medio.

A los 78 del complemento, Yael Falcón Pérez cobró un polémico agarrón en el área de Belgrano.

Sin la posibilidad de revisión en el VAR, el ex Talleres, Tomás Molina convirtió el segundo tanto para el Bicho.

LA PREVIA

Tanto el "Pirata" como el "Bicho" buscarán escribir una página inédita en su historia, ya que la meta es jugar la gran final del torneo más federal por primera vez. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El gran momento del "Pirata"

El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, llega a esta instancia decisiva atravesando un gran momento y con una notoria alza en su rendimiento. Belgrano acumula una racha de siete partidos sin conocer la derrota y viene de obtener un "triunfazo" en el Torneo Clausura tras derrotar 2-1 a Boca en La Bombonera.

A pesar de que el equipo se ha consolidado como un equipo "regular y firme" en el Clausura y mantiene la ilusión de meterse en el top 8 para los playoffs, el objetivo principal del "Pirata" está puesto en la Copa Argentina. El club de Córdoba se encuentra a solo dos partidos de alcanzar un título. Cabe recordar que la vez anterior que Belgrano disputó una semifinal, en 2016, cayó 2-0 ante Rosario Central.

El camino de Belgrano hacia las semifinales

Para llegar a esta instancia decisiva, el conjunto de Zielinski demostró un andar sólido, dejando en el camino a cuatro rivales:

Real Pilar (3-1)

Defensores de Belgrano (3-2)

Independiente (2-0)

Newell's (3-1)

El rival y el panorama general

Argentinos Juniors, por su parte, también llega en alza, consolidado como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino en 2025. El "Bicho" se encuentra cerca de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual. El equipo de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, superó en la Copa Argentina a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0).

Posible formación y datos del partido

Para este cruce fundamental, el director técnico Ricardo Zielinski recupera a una pieza clave. Franco Jara, quien había sido resguardado y no jugó contra Boca por precaución, se recuperó y se espera su regreso al equipo titular.

El probable once inicial de Belgrano:

Arquero: Thiago Cardozo

Defensores: Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado

Volantes: Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle

Delanteros: Franco Jara, Nicolás Fernández

DT: Ricardo Zielinski

Datos clave del partido: