Belgrano piensa en Boca: ¿llega el “Chino” Zelarayán?

Belgrano ya tiene la cabeza puesta en Boca Juniors.

Tras el empate 1-1 ante Estudiantes, el equipo del “Ruso” Zielinski continúa con los entrenamientos en el Predio Armando Pérez, pensando en el duelo del sábado 18 en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura.

La principal novedad podría ser la vuelta del Chino Zelarayán, quien jugará este martes con la Selección de Armenia ante Irlanda y, llegaría a Córdoba el jueves para sumarse a la concentración del plantel.

Además, el DT podría recuperar a Santiago Longo, Federico Ricca y Adrián Spörle, ausentes ante Estudiantes por molestias musculares, y que ya esperan la evolución de sus lesiones para poder estar a disposición.

El plantel seguirá con su rutina de entrenamientos matutinos hasta el viernes, y luego emprenderá viaje rumbo a Buenos Aires para el choque en La Bombonera. El partido también estará marcado por el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca Juniors, un hecho que traerá emociones extra al duelo.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de abril, por el Torneo Apertura, cuando Belgrano cayó 3-1 en el Gigante de Alberdi. Ahora, el “Pirata” buscará una victoria histórica en La Bombonera y sumar de a tres para meterse firme en la pelea del Clausura.