Belgrano pierde una pieza clave: Longo será operado de los meniscos

Este miércoles se conoció una dura noticia para el mundo Belgrano y una baja sensible de cara a lo que viene.

Santiago Longo, uno de los pilares y sostén del buen andar del Celeste deberá someterse a una cirugía de meniscos. El volante ya había encendido las alarmas la pasada semana, cuando se retiró con una molestia de la práctica del miércoles.

Según comentaron desde el club, el mediocampista se había retirado del predio Armando Pérez después de un fuerte choque que derivó en una molestia en la rodilla izquierda. Si bien en una primera instancia se presumió un leve traumatismo, con el correr de los días el dolor cambió el panorama.

Los días continuaron y Longo no pudo volver a practicar, y luego fue excluido de la concentración para el partido entre Belgrano y Estudiantes, que terminó en empate.

Lejos de quedar ahí, el panorama empeoró los primeros días de esta semana. Durante el regreso a las prácticas del Pirata, este lunes, Longo manifestó síntomas de dolor fuerte y no pudo entrenar. En tanto, el martes decidieron realizar estudios por imágenes para descartar cualquier lesión sobre la articulación. Luego de revisar los estudios, los médicos constataron la gravedad de la lesión y ordenaron la cirugía.

Se estima que el volante estará totalmente recuperado en unos 20 a 30 días, por lo que estará ausente del histórico partido que Belgrano jugará ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.