Belgrano presentó a sus refuerzos para la temporada 2025

Belgrano presentó a los cuatro refuerzos que se suman al plantel para afrontar la temporada 2025, en una conferencia de prensa realizada este miércoles. Tras su exitosa pretemporada en Uruguay, donde obtuvo victorias en los dos partidos disputados en el Torneo Serie Río de La Plata, el club de Alberdi dio a conocer a los nuevos jugadores que buscarán aportar su experiencia y calidad en el próximo torneo: Lucas “Chino” Zelarayán, Fausto Grillo, Elías López y Julián Mavilla.

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, acompañado por el director deportivo Ariel Rojas, fue el encargado de dar la bienvenida a los jugadores. Artime elogió a los refuerzos y destacó especialmente a Zelarayán, a quien definió como "una de las grandes estrellas de la cantera", haciendo referencia a su regreso al club tras su paso por equipos de gran renombre.

En sus intervenciones, los protagonistas mostraron su entusiasmo por el nuevo desafío en Belgrano. Zelarayán expresó: “Estoy muy feliz de la vida, cumpliendo un sueño y un objetivo que me propuse hace 9 años cuando me tocó irme. Extrañé vestir la camiseta de Belgrano, el club que amo y que soy hincha desde muy chico. Hubo un gran esfuerzo del Club para que venga. Estoy muy ilusionado y agradecido.”

Por su parte, Fausto Grillo, quien llega para reforzar la defensa, comentó: “Vengo a sumarme como central en un club donde hay grandes jugadores, a aportar mi experiencia. El fútbol argentino tiene una competencia donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. No es casualidad que Belgrano tenga a los goleadores de los últimos torneos. Si mantenemos el arco en cero y andamos bien adelante, es más probable que nos llevemos los 3 puntos.”

Julián Mavilla, nuevo lateral izquierdo del equipo, destacó su vínculo con la institución: “Agradezco a la institución y a los hinchas. No tengo presión de mi familia porque sean hinchas, siempre me apoyaron y se sintieron parte del Club. Me siento hincha, siempre me costó mucho venir a la cancha. Vine por primera vez cuando jugamos contra Instituto, que le ganamos 3 a 1.”

Finalmente, Elías López, quien también se sumó a la defensa, señaló: “Fue una buena pretemporada, me quedé con una linda sensación. Trabajamos muy duro y esperemos que eso quede plasmado en el campeonato. Tenemos que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, porque se juega como se entrena.”

Con estos refuerzos, Belgrano se prepara para afrontar una nueva temporada con la ilusión de seguir consolidándose en la Primera División y buscando pelear en los primeros puestos del torneo.