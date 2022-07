El partido se jugará desde las 17.10, televisado por TyC Sports, en el Estadio Julio César Villagra, en el Barrio Alberdi de la capital cordobesa y tendrá como árbitro a Mario Ejarque.



Belgrano (52 unidades) es avasallante en su andar, con un 79 por ciento de eficacia y ocho fechas sin derrotas, pese a ser un equipo que no es vistoso o que no despliega un juego atildado, es sólido, aprovecha muy bien sus oportunidades y marca diferencias con el resto.



Además mantiene una localía muy fructífera ya que en Alberdi jugó 11 encuentros de los cuales ganó 10 y empató uno (Estudiantes de Río Cuarto) con un impecable 94 por ciento de eficacia.



No parece ser Maipú, 19no. con 28 unidades, un equipo que pueda incomodarlo, ya que hace cuatro jornadas que no gana y fuera de Mendoza hace cinco compromisos que no triunfa.



Además, Belgrano llega con mayor ímpetu a esta cita puesto que durante la semana avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina superando a Estudiantes, en el estadio de Unión de Santa Fe, por 1 a 0 con un equipo alternativo. Gran momento del "Pirata".



Instituto de Córdoba, con 41 unidades y con cinco fecha sin derrotas, visitará a Chaco For Ever, con 33, a las 16.



El equipo cordobés quiere seguir sumando para seguir, al menos, a pleno en la pugna por el segundo puesto que tiene como ventaja ingresar en el reducido por el segundo ascenso en semifinales, mientras que Chaco confía en consolidarse en la clasificación.



Mañana la fecha continuará con San Telmo-Sacachispas (15), Guillermo Brown-Chacarita (15.05), Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Alvarado (15.30), Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (16) y Almirante Brown-Almagro (17.40).



El lunes, Güemes-Independiente Rivadavia (18.05) y Santamarina-Defensores de Belgrano (21.30) cerrarán la 24ta. fecha. Libre: Deportivo Morón.