Belgrano recibe a Newell’s en el Gigante de Alberdi

Belgrano llega entonado. El pase a semifinales de la Copa Argentina mostró una mejoría notable respecto del flojo rendimiento anterior. Sin embargo, en la Liga Profesional todavía necesita sumar para meterse en la pelea.

Esta noche, en Alberdi, el equipo de Ricardo Zielinski volverá a verse las caras con Newell’s por la novena fecha del Torneo Clausura. Será apenas cinco días después del cruce en Villa Mercedes, donde el Celeste fue mucho más que el conjunto rosarino y se impuso 3-1.

Los dos llegan con 9 puntos en la tabla de la zona A. Comparten el puesto 12 y necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación. El empate tampoco les sirve demasiado.

Belgrano viene de igualar sin goles con San Martín de San Juan en el Clausura. La Lepra, en cambio, venció 2-0 a Atlético Tucumán en su última salida.

El Ruso Zielinski repetiría el equipo que jugó en San Luis. Del otro lado, Cristian Fabbiani continuará con el esquema mostrado en la provincia puntana y dejará a Banega y Benedetto en el once.

Formaciones probables Belgrano: Cardozo; Morales, L. López, Maldonado; Compagnucci, Longo, Metilli, Spörle; Zelarayán; Fernández y Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s: Espínola; Mosquera, Lollo, Cuesta, Montero; M. Fernández, Regiardo, Banega, Maroni; C. González y Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

El partido arranca a las 21 en el Gigante de Alberdi. Dirige Daniel Zamora y televisa TNT Sports.