La visita de Belgrano a Rosario estuvo lejos de ser tranquila. En la previa del duelo ante Argentinos Juniors, por las semifinales de la Copa Argentina, hubo incidentes en las inmediaciones del Gigante de Arroyito que terminaron con represión policial y varios hinchas del Pirata lesionados.

Según trascendió, los primeros disturbios se habrían dado entre simpatizantes celestes y integrantes de la barrabrava de Rosario Central. La tensión escaló rápido y la intervención de la Policía santafesina derivó en corridas, golpes y escenas de violencia que empañaron la previa del partido.

Ante lo ocurrido, Belgrano publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde expresó su malestar y confirmó que hará una presentación formal ante los organismos de seguridad de Santa Fe.

“Hechos de violencia como los ocurridos son absolutamente repudiables y, una vez más, empañaron sin motivo el desarrollo de un evento deportivo que debería ser una celebración”.

El mensaje también remarcó el comportamiento ejemplar de la hinchada celeste en cada viaje y cuestionó el accionar policial: “Resulta inadmisible que en la provincia vecina se repitan agresiones injustificadas cada vez que Belgrano o cualquier equipo cordobés debe disputar un encuentro allí. No podemos seguir normalizando este accionar”, advirtió el club.

El comunicado cierra en sintonía con lo dicho por el Ruso Zielinski y el presidente Luis Artime tras el partido: un pedido firme de investigación y respeto por el público cordobés que acompaña al equipo en cada cancha.