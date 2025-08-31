Defensa y Justicia venció este domingo como local por 2-1 a Belgrano de Córdoba, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Norberto Tito Tomaghello en Florencio Varela, Buenos Aires, fue arbitrado por Felipe Viola.

El conjunto de Varela abrió el marcador temprano, a los 8 minutos del primer tiempo (otra fuente menciona a los 7 minutos). Rafael Delgado fue el autor del primer tanto. Tras un centro de Aaron Molinas, Delgado apareció sin oposición por el palo derecho y remató de volea, superando al arquero Thiago Cardozo para poner en ventaja al "Halcón".

La igualdad para Belgrano llegó a los 30 minutos de la etapa inicial (o 29 minutos según otra fuente), en una polémica acción. El árbitro Felipe Viola decidió sancionar la pena máxima para Belgrano por una mano dentro del área, decisión que fue revisada por el VAR. Franco Jara fue el encargado de cambiar el penal por gol, marcando el 1-1 parcial.

A pesar de que el "Pirata" "hizo méritos para sumar" e incluso "cuando mejor estaba", Defensa y Justicia logró ponerse nuevamente en ventaja. El gol de la victoria definitiva llegó a los 35 minutos del complemento (otra fuente indica 29 minutos) de la mano de Juan Miritello. Miritello controló el balón con gran categoría y sacó un disparo de zurda raso para poner el 2-1 definitivo.

Con este importante resultado, los dirigidos por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades. Quedaron a solo dos puntos del líder, Barracas Central, que suma 14 unidades, consolidándose en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el "Pirata" o "celestes" cayó a la undécima posición con 8 puntos. A pesar de la derrota, el equipo cordobés, bajo la dirección de Ricardo Zielinski, "sigue con grandes chances de meterse en zona de Playoffs si logra una serie de victorias en los partidos restantes". Sin embargo, llega a este encuentro en una racha de tres partidos sin victorias, lo que aumenta la presión para los próximos compromisos.

Próximo desafío para el Pirata:

El elenco cordobés, recibirá a San Martín de San Juan. Este encuentro se disputará el jueves 11 de septiembre a partir de las 20:00.

El triunfo le permite a Defensa y Justicia seguir afianzándose en la lucha por los puestos de vanguardia, mientras que Belgrano buscará en su casa cortar la mala racha y retomar la senda de la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs.

REVIA

El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 16.45, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Felipe Viola. Será un duro choque para los dirigidos por el Ruso Zielinski, ya que Defensa suele hacerse fuerte en Florencio Varela y hoy pelea por los puestos de arriba.

Belgrano llega golpeado tras la dura derrota sufrida en Alberdi frente a Central Córdoba (0-3) y el empate sin goles contra Aldosivi en la fecha anterior. Esos resultados lo dejaron en el décimo lugar de la Zona A con 8 puntos, a seis del líder Barracas Central y, por ahora, afuera de los ocho primeros que avanzan de ronda.

El Halcón, por su parte, viene de igualar 1-1 ante el puntero y se ubica octavo con 9 unidades, apenas un punto por encima del Pirata. El cruce tendrá un valor doble: sumar y sacar de competencia directa a un rival que pelea el mismo objetivo.

En cuanto a la formación, Zielinski no podrá contar con Lisandro López, expulsado la fecha pasada, ni con Facundo Quignon, que arrastra un esguince leve en el tobillo izquierdo.

Posibles formaciones