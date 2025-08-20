En un emocionante encuentro disputado en Villa Esquiú, la reserva de Belgrano recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero por la sexta fecha del Torneo Proyección Clausura. En un partido que culminó 1-0, el "Pirata" logró imponerse al "Ferroviario", marcando un regreso significativo a la senda de la victoria.

El único tanto del encuentro llegó a los 29 minutos del segundo tiempo. Tras un certero centro de Gonzalo Zelarayán, Jeremías Lucco conectó de cabeza para sellar la victoria y desatar la alegría en el banco "Celeste".

Esta importante victoria no solo significó volver al triunfo para los dirigidos por Beto Fernández, sino que también les permitió recuperar, de forma parcial, la punta del campeonato. El equipo demostró una gran capacidad de recuperación luego de haber caído duramente en Mar del Plata ante Aldosivi, donde perdió su invicto.

Con estos tres puntos, los Celestes se consolidan como líderes del Grupo A, aunque con un partido más que sus perseguidores más cercanos, Newell's y Unión. En la próxima fecha, el elenco cordobés tendrá un nuevo desafío: visitará a Defensa y Justicia el martes 26 de agosto a las 15:00. Belgrano continúa firme en su objetivo en el Torneo Proyección.