Belgrano y Aldosivi empatan sin goles, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

En un campo de juego en muy malas condiciones, el Tiburón le plantea un partido difícil al Pirata.

LA PREVIA

Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, suma 7 puntos en la Zona A y, en caso de obtener una victoria, alcanzará la línea de los líderes del grupo. El conjunto cordobés llega tras vencer a Independiente por Copa Argentina y a Banfield por el torneo local, resultados que le permitieron encadenar dos triunfos consecutivos después de casi un año.

Para este compromiso, el entrenador dispuso modificaciones en la defensa debido a la salida de Mariano Troilo, transferido al Parma de Italia. Adrián Spörle ocupará el lateral izquierdo, mientras que Federico Ricca pasará a desempeñarse como segundo marcador central.

Aldosivi, por su parte, atraviesa un presente complicado: se encuentra en zona de descenso en la tabla anual y no ha ganado en lo que va del semestre, con dos empates y dos derrotas en el Clausura, además de la eliminación en la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. El equipo marplatense solo convirtió un gol en el campeonato.

El estadio Minella tendrá parte de su capacidad clausurada como consecuencia de incidentes protagonizados por simpatizantes de Aldosivi en el partido ante Newell’s, que incluyeron hechos de violencia en la tribuna.

El encuentro cuenta con arbitraje de Andrés Gariano y la asistencia de Lucas Novelli en el VAR.