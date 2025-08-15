Belgrano empató 0 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con este resultado, el conjunto cordobés suma 8 puntos en la Zona A y se mantiene a uno de los líderes, Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llegaba a este compromiso después de la victoria 2 a 1 frente a Banfield, con la chance de quedar en lo más alto de la tabla en soledad, pero no pudo aprovecharla. El próximo desafío será como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el lunes 25 a las 19.

En el inicio, Aldosivi fue el que marcó el ritmo y dispuso de dos ocasiones claras en los pies y la cabeza de Justo Gianni, que no logró concretar. El mal estado del campo de juego complicó el desarrollo y redujo la participación de Lucas Zelarayán, con un balón que circuló más por el aire que por el piso.

La primera parte se cerró sin goles y con algunas ocasiones para el local. En el complemento, el nivel de juego cayó aún más y las llegadas a los arcos fueron contadas. Belgrano tuvo alguna oportunidad en el tramo final, pero no consiguió romper la paridad y terminó llevándose un punto de un encuentro de trámite discreto.