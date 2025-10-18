Clausura 2025: Belgrano busca los tres puntos ante Boca con un ojo en la semifinal de Copa Argentina

Belgrano y sus prioridades: la Bombonera con un ojo en el trofeo

Belgrano de Córdoba se enfrenta a Boca Juniors este sábado a las 18:00 en la Bombonera, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El duelo, dirigido por Pablo Dóvalo, será televisado por ESPN Premium.

La visita del Pirata a Buenos Aires no es una más, ya que se encuentra con la obligación de sumar de a tres para mejorar su posición en el torneo y ubicarse en zona de clasificación a los octavos de final. El equipo de barrio Alberdi llega con una campaña irregular, sumando 15 puntos en 12 fechas y ubicándose décimo, a una sola unidad de los puestos de clasificación. Además, arrastra tres empates consecutivos, incluyendo el 1-1 frente a Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, la atención del cuerpo técnico y los jugadores está fuertemente dividida por el gran desafío que

se aproxima: el jueves 23 de octubre, Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors en Rosario por las semifinales de la Copa Argentina. Este es un duelo histórico que puede depositar al Pirata en una final de enorme trascendencia.

Bajas sensibles y estrategia de preservación

El entrenador Ricardo Zielinski, el "Ruso", busca que sus dirigidos mantengan el foco en el campeonato local y, por ello, decidió poner en cancha a lo mejor disponible. No obstante, la cercanía del cruce copero forzó una decisión estratégica: la ausencia de su goleador.

Franco Jara no formó parte de la delegación que viajó a Buenos Aires. El delantero presenta una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, y el cuerpo técnico optó por preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al trascendental partido de la Copa Argentina. Su lugar en el ataque será ocupado, con gran probabilidad, por Lucas Passerini.

A la baja de Jara se suman otras ausencias importantes: Lucas Menossi no integra el listado de convocados debido a que cumplirá una fecha de suspensión tras su expulsión ante Estudiantes. Además, Santiago Longo quedó descartado, ya que deberá ser intervenido quirúrgicamente del menisco de su rodilla izquierda.

El regreso del capitán

La buena noticia para Zielinski es la recuperación de varios jugadores clave. El Ruso podrá contar con el regreso de Lucas Zelarayán, quien se reincorporó a la delegación luego de su participación en las eliminatorias UEFA con la selección de Armenia. La titularidad del "Chino" está siendo evaluada; en caso de no iniciar, su lugar en el mediocampo sería ocupado por Facundo Quignón.

Además de Zelarayán, Belgrano recupera a Alexis Maldonado, Adrián Spörle, Federico Ricca y Bryan Reyna, todos tras superar lesiones o compromisos internacionales.

En cuanto al rival, Boca llega tras golear 5-0 a Newell’s, pero también presenta bajas sensibles, como la de Edinson Cavani por molestias y la lesión de Alan Velasco. El encuentro en la Bombonera también será especial para el local, ya que se realizarán homenajes en la previa por el reciente fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo.

Posibles formaciones

Belgrano (DT: Ricardo Zielinski): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Facundo Quignón o Lucas Zelarayán, Adrián Spörle; Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

Boca Juniors (DT: Claudio Úbeda): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.