Con largas filas, arrancó la venta de entradas para alentar a Belgrano en Rosario

Los piratas ya palpitan el encuentro trascendental que Belgrano jugará este jueves desde las 21.10 por Copa Argentina.

El choque se disputará en el Gigante de Arroyito, en Rosario, por las semifinales del certamen nacional ante Argentinos Juniors. En ese marco, este lunes comenzó la venta de entradas para aquellos hinchas que deseen viajar a alentar al Pirata.

Lo que necesitas saber

Días y lugares de venta

Las entradas estarán disponibles durante dos jornadas: el lunes 20 y el martes 21 de octubre, en el horario de 11 a 18. La venta se realizará en boleterías del estadio Gigante de Alberdi.

Modalidad de venta

Lunes 20/10: Exclusivo para socios y socias. Cada persona podrá adquirir una entrada por carnet. No será necesaria la presencia del titular para efectuar la compra. Se permitirá un máximo de cinco entradas por operación.

Martes 21/10: Se pondrá a la venta el remanente de entradas, disponible tanto para socios y socias como para el público en general.

Precios

Las entradas para este partido presentan un incremento respecto al último encuentro de Belgrano en el torneo. Los valores son los siguientes: