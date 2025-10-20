Fútbol
Con largas filas, arrancó la venta de entradas para alentar a Belgrano en Rosario
El Celeste se medirá ante Argentinos Juniors por una de las semifinales de la Copa Argentina este jueves. Todo lo que necesitas saber para estar: lugar, hora y precios de las entradas.
Los piratas ya palpitan el encuentro trascendental que Belgrano jugará este jueves desde las 21.10 por Copa Argentina.
El choque se disputará en el Gigante de Arroyito, en Rosario, por las semifinales del certamen nacional ante Argentinos Juniors. En ese marco, este lunes comenzó la venta de entradas para aquellos hinchas que deseen viajar a alentar al Pirata.
Lo que necesitas saber
Días y lugares de venta
Las entradas estarán disponibles durante dos jornadas: el lunes 20 y el martes 21 de octubre, en el horario de 11 a 18. La venta se realizará en boleterías del estadio Gigante de Alberdi.
Modalidad de venta
- Lunes 20/10: Exclusivo para socios y socias. Cada persona podrá adquirir una entrada por carnet. No será necesaria la presencia del titular para efectuar la compra. Se permitirá un máximo de cinco entradas por operación.
- Martes 21/10: Se pondrá a la venta el remanente de entradas, disponible tanto para socios y socias como para el público en general.
Precios
Las entradas para este partido presentan un incremento respecto al último encuentro de Belgrano en el torneo. Los valores son los siguientes:
- Popular: $50.000 (cincuenta mil pesos).
- Platea: $80.000 (ochenta mil pesos).