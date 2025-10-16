Belgrano ya tiene todo listo para su gran cita en la semifinal de la Copa Argentina. El equipo de Guillermo Farré enfrentará a Argentinos Juniors el jueves 23 de octubre a las 21.10, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

Será la segunda vez en esta edición que el Pirata juegue en esa cancha, tras el triunfo ante Independiente en octavos. Para este encuentro, Belgrano contará con 25 mil lugares para su gente.

La venta de entradas comenzará el lunes, de 11 a 18, con prioridad para socios. El martes, en el mismo horario, podrán comprar tanto socios como público general.

La venta se realizará en las boleterías del Gigante de Alberdi.

En cuanto a los precios, las populares costarán $50.000, mientras que las plateas saldrán $80.000.

El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en la gran final del torneo.