Belgrano se prepara para un partido histórico. El equipo del Ruso Zielinksi enfrentará a Argentinos Juniors el jueves 23 de octubre, desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, por las semifinales de la Copa Argentina.

Con la ilusión y la expectativa de miles de hinchas cordobeses, el club de Alberdi confirmó este viernes cómo será la venta de entradas, que se realizará en las boleterías del Gigante de Alberdi (calle Orgaz), en el horario de 11 a 18.

El cronograma

El lunes 20 de octubre la venta será exclusiva para socios, con una entrada por carnet y hasta cinco por compra.

El martes 21, en el mismo horario, se venderá el remanente para socios y público en general.

Los precios

Popular Norte: $50.000

Platea del Río: $80.000

Belgrano dispondrá de 25 mil lugares en Rosario, donde buscará meterse en la gran final y seguir haciendo historia en la Copa Argentina.