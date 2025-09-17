¡DOBLETE DE JARA! A los 77' y tras una gran jugada colectiva, el delantero puso el 3-1 de Belgrano ante Newells en los cuartos de final de la Copa Argentina

¡LO DIO VUELTA EL PIRATA! A los 51', Licha López puso el 2-1 ante Newells en los cuartos de final de la Copa Argentina

¡JARA LO EMPATA EN UN PARTIDAZO! El goleador del Pirata aprovechó la pelota boyando y metió una chilena bárbara para el 1-1 ante Newell's en La Pedrera.

¡PERO QUÉ GOLAZO DE COCOLISO! De Banega para Maroni, de Maroni para Benedetto, del Pipa para Charly González y una volea de mediavuelta espectacular del paraguayo para el 1-0 de Newell's sobre Belgrano, por los cuartos de la Copa Argentina.

PREVIA

Este miércoles, el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, será testigo de un duelo clave: Belgrano se enfrenta a Newell's Old Boys por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido, que arranca a las 18 horas, representa para el "Pirata" la posibilidad de igualar su mejor participación histórica en el certamen, cuando alcanzó las semifinales en la edición 2015/16.

El objetivo no es menor: la Copa Argentina otorga, además de un título, un codiciado boleto a la Copa Libertadores 2026. Esta ilusión se acrecienta en un contexto donde el "Celeste" no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, acumulando cuatro partidos sin victorias y un cierto malestar por su rendimiento. Sin embargo, la Copa se presenta como "el gran objetivo" que ilusiona a hinchas, dirigentes y jugadores.

El camino recorrido y el futuro en juego

Belgrano llega a esta instancia tras dejar en el camino a Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0). Por su parte, Newell's superó a Kimberley de Mar del Plata (por penales tras un 0-0), Defensa y Justicia (2-0) y Atlético Tucumán (3-2). El ganador de este cruce ya tiene rival en semifinales: Argentinos Juniors, que eliminó a Lanús.

Zielinski y sus decisiones clave

Ricardo Zielinski, director técnico de Belgrano, planea varias modificaciones respecto al último empate 0-0 ante San Martín de San Juan por el Clausura. Una de las principales novedades es el regreso de Lucas Zelarayán, quien vuelve tras su participación con la selección de Armenia en las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. También retornaría a la titularidad Nicolás Fernández, tras cumplir una suspensión, a pesar de una racha de nueve partidos sin convertir.

Entre los cambios, Adrián Spörle reemplazaría al lesionado Federico Ricca, Gabriel Compagnucci ingresaría por Ulises Sánchez, y Francisco González Metilli por Rodrigo Saravia. Aunque se especulaba con un 4-4-2, el "Ruso" Zielinski optaría por un esquema 5-3-2.

La posible formación de Belgrano incluiría a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

Newell's, dirigido por Cristian Fabbiani, podría alinear a Juan Espínola; Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Fabián Noguera; Alejo Montero, Luca Regiardo, Ever Banega y Alejo Tobares; Luciano Herrera, Carlos González y Dario Benedetto.

La expectativa entre los hinchas de Belgrano es enorme: se espera el viaje de aproximadamente 14 mil "piratas" a San Luis, colmando las tribunas del Estadio La Pedrera. El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

Para Belgrano, esta noche de miércoles no es una más. Es la oportunidad de avanzar, de seguir soñando con un título y con el regreso a la Copa Libertadores, un premio que puede endulzar una campaña irregular y encender la pasión de una hinchada que promete hacerse sentir.