Debut y sueño federal: Belgrano se mide ante Toro de Coronel Moldes

La Copa Córdoba 2025, un torneo inédito organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol que reúne a clubes de toda la provincia, entra en su quinta etapa. En esta instancia crucial hacen su debut los equipos cordobeses que militan en la Liga Profesional de Fútbol, incluyendo a Belgrano. El certamen ha sido considerado un éxito deportivo y federal, destacando el valor simbólico y el sentido de pertenencia que genera entre los equipos. Para muchos clubes del interior, enfrentar a los equipos “grandes” de la provincia representa un hecho histórico y un sueño cumplido.

Belgrano, conocido como “La B” o “El Pirata”, tendrá su estreno en el torneo recibiendo a Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes. El encuentro, válido por los cuartos de final, se disputará el martes 28 de octubre a las 20:00 en el estadio Julio César Villagra, también conocido como el Gigante de Alberdi.

Formato y próximos cruces

El torneo mantiene un formato de eliminación directa, donde todos los partidos se juegan “a todo o nada”. Si hay un empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente por penales.

Además del cruce de Belgrano, también debutarán en esta etapa:

  • Talleres, enfrentando a Matienzo de Monte Buey, el miércoles 29 a las 20:00.
  • Instituto será local ante Talleres de Berrotarán, el miércoles 5 de noviembre a las 21:15.
  • También se suma el campeón provincial, Bell de Bell Ville, que jugará contra Racing de Nueva Italia.

Los ganadores de estos cruces avanzarán a las semifinales. El vencedor entre Belgrano y Toro Club se medirá en semifinales con el ganador del encuentro entre Bell y Racing de Nueva Italia. La gran final de la Copa Córdoba está programada para el 19 de noviembre.

Información de entradas y accesos

Se ha confirmado que habrá público de las dos parcialidades para el encuentro entre Belgrano y Toro.

Ubicaciones y accesos:

  • Hinchas de Belgrano: se ubicarán en la tribuna Cuellar. El ingreso al estadio se habilitará a las 19:00 por el portón 14.
  • Público visitante (Toro de Coronel Moldes): se ubicará en la Preferencial del Gigante de Alberdi. El ingreso se habilitará a las 19:00 por el portón 12.

Venta de entradas:

Las boleterías para ambos públicos abrirán el mismo martes a las 18:30.

  • Los seguidores del Pirata podrán adquirir sus entradas en la garita del portón 15.
  • Los hinchas de Toro podrán comprar su ubicación en las boleterías ubicadas en la calle La Rioja.

Precios:

Los valores fueron establecidos por la organización de la Copa Córdoba:

  • Público en general: $8.000.
  • Jubilados: $4.000.
  • Menores de 12 años: ingresan de manera gratuita.