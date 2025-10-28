Debut y sueño federal: Belgrano se mide ante Toro de Coronel Moldes

La Copa Córdoba 2025, un torneo inédito organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol que reúne a clubes de toda la provincia, entra en su quinta etapa. En esta instancia crucial hacen su debut los equipos cordobeses que militan en la Liga Profesional de Fútbol, incluyendo a Belgrano. El certamen ha sido considerado un éxito deportivo y federal, destacando el valor simbólico y el sentido de pertenencia que genera entre los equipos. Para muchos clubes del interior, enfrentar a los equipos “grandes” de la provincia representa un hecho histórico y un sueño cumplido.

Belgrano, conocido como “La B” o “El Pirata”, tendrá su estreno en el torneo recibiendo a Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes. El encuentro, válido por los cuartos de final, se disputará el martes 28 de octubre a las 20:00 en el estadio Julio César Villagra, también conocido como el Gigante de Alberdi.

Formato y próximos cruces

El torneo mantiene un formato de eliminación directa, donde todos los partidos se juegan “a todo o nada”. Si hay un empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente por penales.

Además del cruce de Belgrano, también debutarán en esta etapa:

Talleres, enfrentando a Matienzo de Monte Buey, el miércoles 29 a las 20:00.

Instituto será local ante Talleres de Berrotarán, el miércoles 5 de noviembre a las 21:15.

También se suma el campeón provincial, Bell de Bell Ville, que jugará contra Racing de Nueva Italia.

Los ganadores de estos cruces avanzarán a las semifinales. El vencedor entre Belgrano y Toro Club se medirá en semifinales con el ganador del encuentro entre Bell y Racing de Nueva Italia. La gran final de la Copa Córdoba está programada para el 19 de noviembre.

Información de entradas y accesos

Se ha confirmado que habrá público de las dos parcialidades para el encuentro entre Belgrano y Toro.

Ubicaciones y accesos:

Hinchas de Belgrano: se ubicarán en la tribuna Cuellar. El ingreso al estadio se habilitará a las 19:00 por el portón 14.

Público visitante (Toro de Coronel Moldes): se ubicará en la Preferencial del Gigante de Alberdi. El ingreso se habilitará a las 19:00 por el portón 12.

Venta de entradas:

Las boleterías para ambos públicos abrirán el mismo martes a las 18:30.

Los seguidores del Pirata podrán adquirir sus entradas en la garita del portón 15.

Los hinchas de Toro podrán comprar su ubicación en las boleterías ubicadas en la calle La Rioja.

Precios:

Los valores fueron establecidos por la organización de la Copa Córdoba: