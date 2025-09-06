El defensor Mariano Troilo, formado en las inferiores del Club Atlético Belgrano, realizó una donación de 472.000 euros a las divisiones formativas de la institución de Alberdi, una acción que el club calificó como un «gesto gigante». Esta decisión, tomada por el propio futbolista, llenó de orgullo a Belgrano y reafirma el sentido de pertenencia que caracteriza a los jugadores formados en su cantera.

La donación se produjo luego de la transferencia de Troilo al Parma de Italia, una operación significativa para el club «Pirata». La venta se concretó por 7,2 millones de euros brutos por el 100 % de la ficha, marcando una cifra inédita para la institución cordobesa. Además, Belgrano se aseguró un 15 % de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de euros en una futura venta del zaguero central.

Mariano Troilo, conocido como «Nano» y con convocatorias a la selección argentina, dedicó 13 años a su formación en Belgrano, desde sus divisiones inferiores hasta llegar al primer equipo. El club destacó que Villa Esquiú, la «Cantera Pirata», es un lugar donde «además de enormes talentos, formamos grandes personas». Este acto de desprendimiento económico del defensor es una clara muestra de ese legado, por lo que Belgrano expresó públicamente su gratitud: «¡Muchas gracias, Nano! ¡Belgrano siempre será tu casa!». La suma donada será destinada específicamente a mejoras en las divisiones inferiores del club.