Córdoba celeste: Belgrano goleó a Talleres en el clásico de Reserva y quedó puntero

El clásico cordobés de Reserva tuvo dueño y fue celeste.

Este sábado, en la Boutique de barrio Jardín, Belgrano aplastó a Talleres con un 4-0 que dejó en claro la diferencia entre los dos equipos. Más de la mitad del estadio estuvo colmado por socios de la T, pero el que festejó fuerte fue el Pirata, que se trepó a la cima de la Zona A del Torneo Proyección.

El arranque fue parejo, con mucho roce en el mediocampo y pocas situaciones claras. Talleres intentó tomar la iniciativa, pero le costó generar peligro. Belgrano, más ordenado y paciente, esperó el momento justo y golpeó a los 34 minutos de la primera parte: Gonzalo Zelarayán, siempre bien ubicado, aprovechó un error defensivo y definió con tranquilidad para el 1-0.

En el segundo tiempo, el golpe de gracia llegó rápido. Apenas iban cinco minutos cuando Agustín Melano definió cruzado dentro del área y puso el 2-0. El tanto desarmó a la T y le dio a Belgrano una ventaja que no dejaron escapar.

El Pirata no aflojó y buscó más. En una contra rápida, Gerónimo Heredia quedó mano a mano y no perdonó: 3-0 y silencio en barrio Jardín. Cuando el partido ya se moría, apareció otra vez Zelarayán para estampar su doblete y sellar la goleada 4-0.

La tabla también habla. Belgrano llegó a 19 puntos, uno por encima de Boca, y se ilusiona con seguir arriba en su grupo. Talleres, en cambio, quedó quinto en la Zona B con 13 unidades, a seis del líder Atlético Tucumán.