Lucas Zelarayán, apodado el "Chino", vivió una jornada particularmente significativa tras la goleada de Belgrano sobre Newell's. El "Pirata" se impuso 3-0 a la "Lepra" en el Gigante de Alberdi, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga Profesional, volviendo así al triunfo en el Torneo Clausura.

Luego de esta importante victoria, Zelarayán dialogó con la televisión oficial para analizar el triunfo y compartir las emociones de su actuación.

El gol familiar: una "emoción muy grande"

El punto culminante para el "Chino" fue el tercer gol definitivo del partido. Zelarayán marcó el 3-0 luego de recibir una asistencia de su sobrino, Gonzalo Zelarayán.

El mediocampista expresó que fue un "conjunto de emociones muy fuertes" y una "emoción muy grande". Se imaginó la felicidad de su familia en la tribuna, destacando que todos son "fanáticos de Belgrano".

Zelarayán se mostró feliz de que Gonzalo esté sumando sus primeros minutos y lo esté haciendo bien. Sobre la combinación que resultó en el gol, afirmó: "Que hoy hayamos combinado entre nosotros y haya podido hacer el gol yo, fue una emoción muy grande".

Además, el "Chino" elogió la actitud de su sobrino, señalando que Gonzalo es un joven al que "le gusta aprender" y que "escucha mucho". Mencionó que ambos comparten una personalidad similar y que incluso los domingos de asado familiar continúan hablando de fútbol. Zelarayán remarcó que Gonzalo está creciendo mucho y "sigue manteniendo la calma y esperando su oportunidad".

Enfoque internacional y local

Otro tema abordado por Zelarayán fue su compromiso con la selección de Armenia. El jugador confirmó que hubo buenas noticias respecto al calendario de Belgrano: el duelo por la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que se jugaría el 23 de octubre, no se llevará a cabo durante la fecha FIFA como se había rumoreado inicialmente. Zelarayán estaba "tranquilo esperando la decisión final" y calificó la postergación como "una buena noticia", ya que en la selección de Armenia se están jugando "cosas importantes" y es "lindo ir también".

Confianza y pasos cortos

Respecto al equipo, Zelarayán se mostró contento por haber convertido nuevamente en Alberdi. Más importante aún, destacó el valor del triunfo para el equipo: "De local nos venía faltando ese resultado. Veníamos jugando bien pero nos faltaba ese triunfo para que nos dé confianza en casa".

A pesar de la goleada, el "Chino" mantuvo la cautela sobre los objetivos del equipo, enfatizando que Belgrano debe ir "paso a paso". Anticipó que ahora deben enfocarse en Barracas, un partido que será "durísimo".

Zelarayán fue enfático sobre la naturaleza del fútbol argentino: "El fútbol argentino es muy difícil, no podés pensar más allá del partido que viene. Si te relajás y no pensás bien en el equipo que vas a enfrentar, te pueden pasar por arriba".