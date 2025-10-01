El clásico arrancó en las redes: Belgrano y Talleres preparan recibimientos especiales

El próximo domingo a las 16:45, Talleres y Belgrano se medirán en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 11 del Torneo Clausura.

A días del cruce más esperado, las redes sociales ya empezaron a marcar la previa con los preparativos de los hinchas de ambos equipos.

Del lado albiazul, la agrupación Recibimiento Albiazul comunicó que trabaja en distintas sorpresas para el ingreso del equipo dirigido por Carlos Tévez. Para financiar la movida, habilitaron un alias con el objetivo de que los socios y simpatizantes puedan colaborar.

En el caso de Belgrano, la hinchada no podrá estar en el estadio por la restricción de público visitante, pero también se organiza para acompañar al plantel.

A través de un comunicado conjunto entre Recibimientos CAB, Los Piratas Celestes de Alberdi y Cuentas Unidas por Belgrano, adelantaron que en los próximos días habrá novedades sobre la iniciativa.

Todo apunta a que se concrete un banderazo en la puerta del hotel de concentración, una práctica habitual de los hinchas celestes cada vez que su equipo juega el clásico en condición de visitante.

Por lo pronto, este miércoles, los Piratas tendrán un encuentro especial: “Esta tarde a las 19.05 necesitamos de todos. Habrá un encuentro pirata”, publicaron.