El gol soñado: Lucas Zelarayán hizo explotar el Gigante de Alberdi

Belgrano vivió una noche de gran emoción en el Gigante de Alberdi gracias al brillante regreso y el alto nivel de Lucas Zelarayán. El "Chino", con un golazo, selló la victoria de Belgrano por 2 a 1 frente a Banfield en la cuarta fecha del Torneo Clausura. Este tanto fue especialmente significativo, ya que representó su primera conquista en condición de local desde su regreso al "Pirata".

Un gol con sello propio y emoción a flor de piel

El esperado gol del "10 Celeste" llegó a los 3 minutos del complemento. La jugada de su estilo: Zelarayán encaró desde tres cuartos de cancha, realizó una pared precisa con Franco Jara, y desde dentro del área ajustó su remate junto al poste, ante la salida del arquero Facundo Sanguinetti.

Para Zelarayán, este gol representó la culminación de un sueño largamente anhelado. "Soñé con un gol acá, con toda la gente y mi familia en la tribuna", expresó emocionado el jugador. En una entrevista con ESPN, al ser consultado sobre lo que significaba este gol, Zelarayán comentó: "Sí, la verdad que siento una emoción muy grande, porque esperé mucho tiempo este gol. Era algo que soñé desde muy chiquito hacer un gol acá en Alberdi, con toda la gente". Previamente, Zelarayán había marcado goles importantes contra Huracán en Parque Patricios y ante Independiente en Rosario por Copa Argentina, pero aún le faltaba celebrar en el Gigante de Alberdi (los goles de goles de local marcados por el “Chino” fueron en el Kempes), frente a su propia gente y en el Gigante. La alegría era doble, ya que el gol no solo cumplió su sueño personal, sino que también "sirvió para la victoria del equipo".

Balance y perspectivas de equipo

Este tanto marca un hito en la carrera de Zelarayán con Belgrano, siendo el primero que convierte en el Gigante de Alberdi. Si bien en sus inicios anotó como local, aquellos goles fueron jugando en el Estadio Kempes. Actualmente, Lucas Zelarayán suma un total de 13 goles en 96 encuentros disputados con la camiseta de Belgrano. El "10 Celeste" se mostró satisfecho por haberse "abierto el arco", destacando que, si bien su rol principal es asistir, "sumar goles ayuda mucho al equipo".

Zelarayán también elogió el "gran trabajo como equipo" que vienen realizando. Subrayó la influencia de Ricardo Zielinski, conocido como "el Ruso", tras el cambio de técnico a mitad de torneo. Según el capitán del Celeste, Zielinski "es un técnico que te ayuda a ordenarte, que te exige día a día", enfatizando la importancia de la "exigencia en la semana para todos, la competencia interna".

Finalmente, el "Chino" expresó su gratitud por el apoyo del público y transmitió la gran ilusión del equipo: "La gente está muy ilusionada, y nosotros también". Afirmó que, como jugadores, "si no tenés una ilusión, un objetivo, no tenés con qué salir a jugar". Reconociendo la dificultad de la liga con 30 equipos, Zelarayán declaró que Belgrano seguirá "partido a partido, jugándolos como una final, como lo venimos haciendo, siempre con humildad, sacrificio". Destacó que el equipo se siente acompañado por una "gente muy sacrificada, muy sufrida", y que la victoria en casa dejó a todos "muy contentos", con el deseo de "seguir por este camino".