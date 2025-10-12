Belgrano se quedó con las manos vacías en el cierre. Estudiantes, que insistió hasta el final, logró el empate en la última jugada del partido gracias a un remate de Facundo Rodríguez que se desvió en Compagnucci y descolocó a Cardozo.

El Pirata lo ganaba con un golazo de Uvita Fernández a los 23 minutos del complemento, pero el esfuerzo no alcanzó.

El equipo del Ruso Zielinski hizo un partido correcto, con orden y sin desbordarse en la salida. Supo aguantar bien en el fondo, con Lisandro López firme como siempre, y aprovechó una de las pocas que tuvo para abrir el marcador.

Sin Lucas Zelarayán, Belgrano apostó a las asociaciones entre Metilli y Ulises Sánchez para generar juego. Uvita fue de lo mejor arriba, movedizo y oportuno. Cardozo también respondió bien: tuvo una atajada clave, más allá de una acción que casi termina en gol propio.

Lucas Menossi vio la roja sobre el final del partido por protestar contra el árbitro Ferreyra, tras el gol Pincha.

Con este empate, Belgrano llegó a 15 puntos en la Zona A y sigue afuera de los puestos de playoffs, en una zona muy ajustada que tiene a Defensa y Justicia como líder con 19 unidades.

El próximo compromiso del Celeste será el sábado 18 de octubre ante Boca Juniors, en La Bombonera, desde las 18 horas.