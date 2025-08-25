En busca de otro triunfo: Belgrano se mide con Central Córdoba en Alberdi

Belgrano recibe este lunes a Central Córdoba en Alberdi por la sexta fecha del Torneo Clausura, enfocado en sostener la regularidad y dar el salto hacia la cima de la Zona A.

El Pirata, que estrenará su nueva camiseta, se medirá ante el elenco santiagueño, que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Lanús, en un partido que se le escapó en los últimos instantes del juego. En el plano local, el Ferroviario está invicto en el Clausura: suma cuatro empates y una victoria, pero necesita mejorar su rendimiento para afirmarse en los puestos de arriba.

El equipo del Ruso Zielinski viene con una racha positiva, acumulando cuatro triunfos en sus últimos siete partidos.

El último compromiso disputado por el Celeste fue ante Aldosivi en Mar del Plata, donde consiguió un magro empate con falencias en el juego. Este lunes será una buena oportunidad para despejar dudas y demostrar protagonismo, ya que un triunfo lo dejaría en la punta de la Zona A junto a Barracas Central, que tiene 11 puntos.

El partido se jugará en el Estadio Julio César Villagra desde las 19:00, con el arbitraje de Nazareno Arasa, Sebastián Zunino en el VAR y la televisación de ESPN Premium.

El entrenador Ricardo Zielinski dio a conocer los convocados, con el regreso de Tobías Ostchega y Aníbal Leguizamón, y la ausencia de Heredia y Ramiro Hernandes.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo y Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba (SE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.