Belgrano rompe la paridad en Alberdi gracias a una joya de Uvita Fernández. A los 23 minutos del complemento, el delantero encaró, midió el arco y sacó un zurdazo letal que se metió en el ángulo de Muslera. El Pirata lo gana 1-0 ante Estudiantes y se ilusiona con prenderse en la pelea por los playoffs.

El equipo de Ricardo Zielinski llega con buen ánimo después del 0-0 ante Talleres en el Kempes, donde dejó una buena imagen y estuvo cerca de quedarse con la victoria. “Ninguno quiso perderlo, pero los que más cerca estuvimos fuimos nosotros”, había dicho el Ruso después del partido.

Para este duelo, el Celeste tendrá varias bajas importantes: no estarán Alexis Maldonado (lesionado), ni Lucas Zelarayán y Bryan Reyna, ambos convocados por sus selecciones. Aun así, el Pirata se mantiene a un punto de los puestos de playoffs y con la mente también puesta en la semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors, a la espera de la confirmación oficial del cruce.

Del otro lado, el Pincha arriba a Córdoba con la bronca del empate 1-1 ante Barracas Central, en un partido que dejó varias polémicas arbitrales. Eduardo Domínguez fue claro en la conferencia: “Le pregunté al árbitro si dormía tranquilo. Yo sigo triste”.

En Alberdi, el Pirata quiere cortar la racha de empates y seguir prendido arriba, mientras que Estudiantes busca volver al triunfo y no perder terreno en la pelea por la clasificación.

Formación de Belgrano confirmada

Cardozo; Compagnucci, Morales, López L., Ostchega; Sánchez, Saravia; G. Metilli, Mavilla, Jara; Fernández.

Suplentes:

Vicentini, Leguizamón, Baldi, Heredia, Melano, Lucco, Quignon, Hernández, Velázquez, Zelarayán G. y Passerini.

Hora y TV

Sábado 22:15 | TNT Sports.