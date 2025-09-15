Fiebre celeste en Alberdi: con largas colas, arrancó la venta de entradas para la Copa Argentina

Belgrano jugará este miércoles ante Newell’s por los cuartos de final de la Copa Argentina, y la previa arrancó este lunes en Alberdi.

Desde temprano, las inmediaciones del Julio César Villagra se llenaron de socios y socias para la compra de entradas. La venta comenzó este lunes, de manera exclusiva para los que poseen carnet celeste, con un máximo de cinco por persona. Cabe recordar que el martes se habilitará al público general, siempre en el mismo horario.

El partido será a las 18 en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, a 350 kilómetros de Córdoba.

Los precios quedaron en $35.000 para popular y $60.000 para platea.

Info de servicio, si viajás a alentar

Desde el club confirmaron que el ingreso al estadio puntano será por el acceso 1 del Boulevard Las Palmeras, tanto para platea este como para la popular sur. Allí también estará el estacionamiento.

La organización dispuso controles en el puesto interprovincial Viscacheras, con horario límite de arribo a las 13 para los colectivos. Se permitirá el ingreso de banderas y trapos con caños de PVC, pero no habrá autorización para pirotecnia.

Además, los hinchas celestes tendrán un punto de encuentro en El Espejo de Agua de Villa Mercedes, donde podrán hacer la previa y esperar hasta la apertura de puertas del estadio.