Gabriel Compagnucci habló tras la práctica abierta matutina de Belgrano y analizó el presente del equipo luego de la derrota sufrida en Alberdi ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Por ahí los caminos no fueron los correctos. Fuimos muy apresurados en ir a buscar el empate. Es un partido, no hay una racha negativa. Nos afectó porque era un rival directo”, señaló el lateral y mediocampista.

El jugador remarcó que el plantel ya piensa en el próximo encuentro en Florencio Varela: “Seguimos trabajando. Vimos videos para corregir los errores y entrenamos pensando en un rival muy duro que se hace fuerte en su cancha”.

Compagnucci fue claro sobre el objetivo a largo plazo del Pirata cordobés: “Belgrano está para dar pelea. Hay que ir partido a partido y mejorar lo que se hizo el semestre pasado. En Varela nos jugamos una carta muy importante”.

En la práctica de hoy, el Ruso Zielinski probó con dos equipos: El equipo titular formó con Cardozo; Elías López, Morales, Ricca, Spörle; Compagnucci, Longo, Menossi, Metilli; Jara y el “Uva” Fernández. Zelarayán entrenó diferenciado.

En tanto, el equipo alternativo incluyó a Vicentini; Baldi, Leguizamón, Meriano, Ostchega; Sánchez, Saravia, Mavilla, Velázquez; Reyna y Passerini.

El Pirata visitará a Defensa y Justicia el próximo domingocon la necesidad de volver a sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a playoffs.