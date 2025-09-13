Guía para la hinchada Pirata: viaje y acceso al partido de la Copa Argentina en Villa Mercedes

Desde el Club Belgrano comparten este informe con datos clave para que los hinchas puedan viajar a San Luis y alentar al equipo en los cuartos de final de la Copa Argentina. Belgrano disputará este trascendental partido frente a Newell’s.

Detalles del partido y sede

El encuentro se jugará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 18 h. La sede será el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Esta localidad se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es importante recordar que Belgrano ya clasificó a esta instancia de cuartos de final de la Copa Argentina.

Venta de entradas

La venta de tickets se organizará de la siguiente manera:

Lunes 15 de septiembre: Exclusiva para socios y socias. Se podrá adquirir una entrada por carnet, con un máximo de cinco por persona.

Exclusiva para socios y socias. Se podrá adquirir una entrada por carnet, con un máximo de cinco por persona. Martes 16 de septiembre: Venta para público en general. Las ventas se realizarán ambos días en el horario de 11 a 18 h, en las boleterías del Gigante de Alberdi. Los precios son de $35.000 para la popular y $60.000 para la platea. Es imprescindible presentar el ticket físico para poder ingresar a la cancha.

Cómo llegar a Villa Mercedes

Se recomienda viajar por la RN 36 hacia General Pedernera y luego tomar la RN 8 en Río Cuarto hasta Villa Mercedes. La distancia total es de 346 km, con una duración aproximada de 4 horas y 40 minutos de viaje. Para evitar inconvenientes, se aconseja salir de Córdoba temprano, debido a las posibles demoras por los controles policiales en el ingreso a la provincia de San Luis. Podés descargar un mapa con la ruta sugerida.

Acceso al estadio y consideraciones importantes

La hinchada pirata deberá ingresar al estadio por el ingreso 1, ubicado sobre el Boulevard Las Palmeras. Desde allí se accederá tanto a la platea este como a la popular sur. El estacionamiento también estará disponible por el ingreso 1, hacia la derecha. Para los colectivos, el horario máximo de arribo al puesto de control interprovincial Viscacheras es a las 13:00 h, ya que allí se realizarán los controles pertinentes. Se permite el ingreso de trapos y banderas de palo con caños de PVC. Sin embargo, no está permitida la pirotecnia de ninguna clase. La organización ha dispuesto un espacio en El Espejo de Agua, Villa Mercedes, para que los hinchas piratas puedan esperar hasta la apertura de puertas del estadio. También podés descargar el mapa de este punto de encuentro.

Contacto importante en San Luis

Ante cualquier eventualidad o consulta, pueden contactar a Marcos Saieva, de Relaciones Institucionales de Belgrano en San Luis, al número 3515140417.

