Ilusión celeste: Belgrano viajó a Rosario para buscar la final de la Copa Argentina

Este mediodía, el plantel de Belgrano emprenderá viaje rumbo a Rosario, donde este jueves enfrentará a Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.

La delegación partió a las 12:30 desde Córdoba y se instaló en la ciudad santafesina. Allí el equipo realizará su último entrenamiento vespertino antes de quedar concentrado a la espera del encuentro decisivo.

Ricardo Zielinski, conocedor de estas instancias, apuesta fuerte y no se guarda nada.

El DT pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar llevar al Pirata a una final histórica. En la probable formación asoman nombres de peso, mezcla de experiencia y talento: Cardozo; Morales, L. López, Maldonado; Compagnucci, Saravia, Metilli, Spörle; Zelarayán; Jara y Uvita Fernández.

Belgrano llega entonado y con números que ilusionan. Es el equipo más goleador de la presente edición de la Copa Argentina, con 11 tantos en cuatro partidos disputados, y apenas recibió cuatro goles en contra.

En su camino, el conjunto de Alberdi eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newells, mostrando otro carácter desde la llegada del “Ruso”.

Los ingresos

El Ministerio de Seguridad confirmó cómo será el operativo. Las puertas se abrirán tres horas antes del choque.

El partido se jugará este jueves 23 de octubre, desde las 21:10, con arbitraje a confirmar, y será televisado para todo el país por TyC Sports.

Venta de entradas en Rosario

La organización de la Copa Argentina pondrá a la venta este jueves el remanente de ubicaciones destinadas a los hinchas de Belgrano. Será de 14 a 18 horas, en las boleterías de la Guardería Botar del Club Atlético Rosario Central (Bv. Avellaneda y Génova, Ciudad de Rosario).

Se estima que aún quedan cerca de 8 mil entradas disponibles, por lo que se espera una importante presencia celeste en el Gigante de Arroyito.