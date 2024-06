El Pirata completó una semana inolvidable que comenzó con el triunfo ante Central Córdoba 2 a 1, donde dio vuelta el resultado, prosiguió con el histórico triunfo en Brasil ante Internacional, donde también se recuperó de ir abajo en el marcador, con dos goles de Pablo Chavarría.

Precisamente Chavarría fue protagonista de este último triunfo ante Argentinos Jrs, porque se fue expulsado en el primer tiempo, pero el Celeste con un jugador menos aprovechó una de las únicas oportunidades y el juvenil Gerónimo Heredia clavó un golazo desde fuera del área.

“Enfrentamos a un equipo que viene de un proceso largo. Es normal que ante este tipo de rivales con uno menos no podamos hacer lo nuestro, tenés que hacer lo que te da el partido. Estos partidos también nos hacen crecer como equipo, nos hacen ser más competitivos y seguimos jugando con muchos chicos”, enfatizó.

“Es muy difícil en ligas como la Argentina, jugar tanto tiempo con uno menos, y no es la primera vez que nos pasa. Casi nunca va a pasar que con un hombre menos, ganes un partido. Ojalá no nos expulsen jugadores, nos tenemos que acomodar nosotros. De los árbitros no hablo”, afirmó el DT Celeste.