La B, a puro gol, se metió entre los cuatro mejores

Belgrano triunfa en el Gigante y avanza a semifinales de la Copa Córdoba

El equipo de Belgrano, dirigido por Julio Constantín, comenzó su camino en la Copa Córdoba con una victoria por 4-2 sobre Toro Club de Coronel Moldes, también identificado como Toro Club Social o Toro de Moldes. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, se disputó en el Estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi.

Con este resultado, calificado como "entretenido", el "Pirata" logró meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen y asegurar su lugar en las semifinales.

Detalles del partido y figuras en la cancha

El encuentro contó con la presencia de varios jugadores del plantel superior de Belgrano, incluyendo a Matías Daniele, Agustín Baldi, Ramiro Hernandes, Gerónimo Heredia, Gonzalo Zelarayán, Juan Velázquez y Jeremías Lucco. Otros profesionales, como Lucas Zelarayán, Gabriel Compagnucci, Federico Ricca y Santiago Longo, siguieron las acciones desde los palcos.

Gonzalo Zelarayán fue clave, abriendo el marcador a los 8 minutos y firmando su doblete personal a los 36, poniendo el 2-1 antes del descanso. El primer empate parcial (1-1, a los 30 minutos) lo había conseguido Hernán Rodríguez para Toro.

El "Pirata" estiró las diferencias en el segundo tiempo a los 50 minutos, gracias a un gol de Ramiro Hernandes.

Sin embargo, el "Azulgrana" de Moldes no se rindió, y Rodríguez descontó nuevamente a los 53, llevando el marcador a 3-2. Rodríguez, quien en el PT ya había empatado, fue el artillero de Toro, y sus tantos fueron festejados por un centenar de simpatizantes presentes en la cabecera preferencial.

El resultado definitivo llegó en el cierre del encuentro: a los 89 minutos, o a los 45 de la recta final, una corrida de Lautaro Gutiérrez culminó en el cuarto gol local, cerrando el partido con un 4-2.

Tensión, estrategia y lucha hasta el final

El partido por momentos se cargó de tensión. Aunque Belgrano dominaba y generaba buenas aproximaciones, la falta de puntería o un "exceso de firuletes" conspiraban contra la posibilidad de un marcador más abultado.

Para el inicio del segundo tiempo, con el resultado 2-1 a favor del Celeste, el DT visitante optó por una estrategia agresiva, buscando el "golpe por golpe" al tratarse de un juego de eliminación directa. El técnico colocó un tridente de ataque con Barbosa, Lamba y Rodríguez. La insistencia y las ganas de los jugadores de Moldes —que participan en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto— ilusionaron a su gente con la posibilidad del empate.

Aunque las piernas de los jugadores visitantes sintieron el rigor sobre el final, metieron parejo hasta el último minuto. La victoria fue bien merecida para la B, sirviendo también para que varios juveniles sumaran minutos de juego.

Para el Toro Club, a pesar de la derrota, la campaña en la Copa Córdoba fue considerada "una gran campaña", ya que demostraron fortaleza al luchar hasta el final, estando incluso cerca de forzar la definición por penales. Anteriormente, habían eliminado a varios equipos, incluyendo a Acción Juvenil de General Deheza, Atenas de Río Cuarto, Barrio Quirno de Del Campillo y Deportivo y Cultural Serrano.

En la siguiente fase, Belgrano se enfrentará al ganador del cruce entre Racing de Nueva Italia y Club Bell de Bell Ville.