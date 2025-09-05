La promesa del Cuti Romero: "Si algún día vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano"

Cristian “Cuti” Romero volvió a hablar de su historia de amor con Belgrano. En una entrevista con XDXT, el zaguero campeón del mundo repasó su carrera y se detuvo en el club que lo vio nacer.

Consultado sobre un posible regreso, el jugador del Tottenham inglés dejó muy en claro: “Si el día de mañana vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano. No hay otro club, le tengo mucho respeto”. Y agregó: “Es el club que me vio crecer. Que más allá de las cosas que pasaron, es algo personal que tengo, jugar con la camiseta del club”.

El cordobés también se acordó lo que sintió cuando debutó en Primera: “No dormí, tenía muchas ansias de jugar. Me acuerdo como si fuera hoy, tengo un lindo recuerdo”.

Ese estreno quedó grabado para siempre: “Logré el sueño de debutar en primera y con el club que soy hincha y que amo. El día después no lo podía creer. De un día para el otro me cambió la vida”.

Sobre la etapa final en Alberdi, fue sincero: “Lo malo que pasé en los últimos dos años del club a nivel personal, cuando me lo pongo a analizar digo: ojalá que no le toque vivirlo a otro pibe del club”. Aunque reconoció que lo fortaleció: “Pero a la larga digo que todo lo malo que viví ese tiempo me hizo fuerte de la cabeza”.