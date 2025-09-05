Cristian “Cuti” Romero volvió a hablar de su historia de amor con Belgrano. En una entrevista con XDXT, el zaguero campeón del mundo repasó su carrera y se detuvo en el club que lo vio nacer.

Consultado sobre un posible regreso, el jugador del Tottenham inglés dejó muy en claro: “Si el día de mañana vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano. No hay otro club, le tengo mucho respeto”. Y agregó: “Es el club que me vio crecer. Que más allá de las cosas que pasaron, es algo personal que tengo, jugar con la camiseta del club”.

La promesa del Cuti Romero: "Si algún día vuelvo, va a ser para jugar en Belgrano"
Belgrano.

El cordobés también se acordó lo que sintió cuando debutó en Primera: “No dormí, tenía muchas ansias de jugar. Me acuerdo como si fuera hoy, tengo un lindo recuerdo”.

Ese estreno quedó grabado para siempre: “Logré el sueño de debutar en primera y con el club que soy hincha y que amo. El día después no lo podía creer. De un día para el otro me cambió la vida”.

Sobre la etapa final en Alberdi, fue sincero: “Lo malo que pasé en los últimos dos años del club a nivel personal, cuando me lo pongo a analizar digo: ojalá que no le toque vivirlo a otro pibe del club”. Aunque reconoció que lo fortaleció: “Pero a la larga digo que todo lo malo que viví ese tiempo me hizo fuerte de la cabeza”.