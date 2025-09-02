Brillante victoria y posición privilegiada

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el equipo de Belgrano logró una contundente victoria por 2-0 frente a Ferro en Caballito. Este triunfo fue fundamental para reafirmar el excelente momento que atraviesa el plantel.

Los goles que sellaron la victoria fueron obra de:

Romina Núñez, quien abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre.

Guillermina Grant, que amplió la diferencia a los 22 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia clave de Lourdes Rodríguez. Otra fuente sitúa este segundo gol a los 67 minutos.

Bajo la dirección técnica de Mariana «Pomu» Sánchez, las Piratas han demostrado solidez, manteniéndose invictas en el certamen. Gracias a dos triunfos y un empate, Belgrano se posiciona como escolta de Boca en el Grupo A, sumando un total de siete unidades. El apodo «Las Celestes» también se utiliza para referirse al equipo.

Mirando al futuro: el próximo duelo

El plantel ya se enfoca en su siguiente compromiso, donde buscará extender su racha ganadora. El próximo rival será SAT.

Es importante notar que hay una pequeña diferencia en las fechas y horarios reportados para este encuentro:

Una fuente indica que el partido se jugará el sábado 6 de septiembre a las 15:00 horas.

Otra fuente señala que las Celestes recibirán a SAT el domingo 7 de septiembre desde las 14:00 horas.

Lo que sí está confirmado es que el encuentro se disputará en el Predio Armando Pérez, ubicado en Camino al Gateado s/n, Villa Esquiú, Córdoba.

El camino del equipo femenino de Belgrano ha sido de constante actividad, con menciones a diversos resultados —incluyendo empates, caídas y goleadas— a lo largo de 2024 y principios de 2025, lo que subraya la dinámica y evolución del plantel en las competencias.