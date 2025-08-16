Tras el encuentro disputado en el Estadio José María Minella, Lisandro López, defensor del "Pirata", dialogó con la prensa para analizar el partido, el estado del campo de juego y la salida de Mariano Troilo. El entrenador Ricardo Zielinski también había señalado que "seguimos sumando" y que "Troilo se lo merece".

Análisis del Partido y el Campo de Juego

López comenzó ponderando el punto obtenido, afirmando que "Sirve este punto" a pesar de que "trabajamos para venir a llevarnos la victoria". El defensor señaló que el partido fue "muy difícil" y que "la cancha no estaba buena", lo que impedía jugar con fluidez. Aunque no lo usó como excusa, destacó que las condiciones eran "para los dos equipos".

Sobre el rendimiento del equipo, Lisandro explicó que les costó "implementar el juego" desde la primera fecha y que no pudieron encontrar a los jugadores que marcan la diferencia, como "el Chino", "Uvita" y Franco. Reconoció que lo futbolístico "no fue bueno" en general, pero destacó la lucha del equipo durante los 95 minutos. Agregó que Belgrano debe acostumbrarse a todo tipo de canchas y estar preparado para "pelear más que jugar", como les tocó en Mar del Plata.

Ilusión del Plantel y Objetivos

A pesar del empate, López transmitió la tranquilidad del plantel: "Estamos muy tranquilos, vamos partido a partido". Recordó que venían de "dos victorias seguidas" y que les gusta "seguir por esta senda", pero son conscientes de la dificultad del fútbol argentino y la capacidad de los otros equipos. El objetivo principal es "seguir trabajando para intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles para cumplir los objetivos".

La Salida de Mariano Troilo a Europa

Uno de los temas centrales fue la despedida de Mariano Troilo, el marcador central que fue vendido al Parma de Italia. Su traspaso le dejará a Belgrano "más de 7 millones de dólares". Lisandro López, quien se sentaba "al lado en el vestuario" con Troilo, le dedicó sentidas palabras. Lo felicitó efusivamente, afirmando que "se lo merece" y que ha hablado con él personalmente. López destacó las "muchísimas condiciones" de Troilo, aunque señaló que aún tiene "cosas por aprender". Finalmente, le deseó "todo lo mejor" y expresó la esperanza de que "la pueda romper y quedarse muchos años en Europa". Troilo no estuvo en la lista de convocados para el partido contra Aldosivi.