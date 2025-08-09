Belgrano se prepara para una emocionante iniciativa solidaria, la "Lluvia Solidaria de Peluches", que tendrá lugar este sábado 10 de agosto en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante. Organizada en colaboración con Recibimientos CAB, esta acción busca recolectar juguetes de peluche para ser donados a niños y niñas en diversos espacios comunitarios, en la previa del Día de las Infancias.

Club Atlético Belgrano on Instagram: "¡ESTE SÁBADO, LLEVÁ TUS PELUCHES AL GIGANTE! 🧸🏴‍☠️ Junto a @recibimientos.cab estamos preparando otra fiesta gigante para este sábado ante Banfield, celebrando la previa del Día de las Infancias. Bajo este marco se está organizando una acción fantástica para el ENTRETIEMPO: una lluvia de ositos de peluche que serán arrojados desde las tribunas hacia el campo de juego, y luego van a ser obsequiados a niños/as en diversos espacios comunitarios. 🙌Para hacerlo posible, es fundamental que cada hincha lleve ositos al Julio César Villagra. La acción se llevará a cabo en las Tribuna Cuellar Baja/Alta y desde Platea Heredia y Súper Celeste, ya que no tienen alambrado. ¿Cómo podés participar? 👇 1️⃣ Podés acercar tus ositos hasta el sábado a las 14 hs en el portón 15 del Gigante, ingresando por calle Hualfin. 2️⃣ O directamente en el partido: si tenés ubicación en Preferencial o Popular Pirata, podés entregar tus peluches allí ya que habrá puntos de recolección en los accesos a dichas tribunas. 2️⃣ Si tenés ubicación en Tribuna Cuellar Baja/Alta y desde Platea Heredia y Súper Celeste podés llevarlos directamente el día del partido y arrojarlos al campo en el entretiempo cuando se indique la acción. Los mismos ya cuentan con permiso de ingreso por parte de las autoridades. 🥳 Tal como ocurrió la vez anterior, el lanzamiento se hará en el ENTRETIEMPO cuando la voz del estadio haga la cuenta regresiva. Como siempre, la fiesta la hacemos entre todos. ¡Contamos con vos, Pirata!"

El evento principal de esta emotiva jornada será durante el entretiempo del partido que Belgrano disputará contra Banfield, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional, que comienza a las 20:45.

La iniciativa invita a los hinchas a participar activamente de esta noble causa. Hay varias formas dispuestas para colaborar:

  • Entrega Previa al Partido: Podés acercar tus ositos de peluche hasta el sábado a las 14:00 hs en el portón 15 del Gigante, ingresando por calle Hualfin.
  • En el Estadio Durante el Partido: Si tenés ubicación en las tribunas Preferencial o Popular Pirata, habrá puntos de recolección en los accesos a dichas tribunas donde podrás entregar tus peluches. Si tenés entradas para la Tribuna Cuellar Baja/Alta, Platea Heredia o Súper Celeste, podrás llevar los peluches directamente el día del partido y arrojarlos al campo de juego durante el entretiempo. Se destaca que estas ubicaciones facilitan el lanzamiento al no tener alambrado.

Es importante destacar que los peluches ya cuentan con permiso de ingreso por parte de las autoridades, lo que garantiza la fluidez de la acción.

El momento culmine de la "Lluvia de Peluches" se realizará en el entretiempo del encuentro. La voz del estadio será la encargada de guiar este instante con una cuenta regresiva, indicando el momento exacto para el lanzamiento masivo de los peluches. Esta espectacular acción ya tuvo lugar en una ocasión anterior. Desde la organización, se enfatiza la importancia de la colaboración de cada hincha para hacer posible esta iniciativa, bajo el lema: "La fiesta la hacemos entre todos"