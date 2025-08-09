Belgrano se prepara para una emocionante iniciativa solidaria, la "Lluvia Solidaria de Peluches", que tendrá lugar este sábado 10 de agosto en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante. Organizada en colaboración con Recibimientos CAB, esta acción busca recolectar juguetes de peluche para ser donados a niños y niñas en diversos espacios comunitarios, en la previa del Día de las Infancias.

El evento principal de esta emotiva jornada será durante el entretiempo del partido que Belgrano disputará contra Banfield, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional, que comienza a las 20:45.

La iniciativa invita a los hinchas a participar activamente de esta noble causa. Hay varias formas dispuestas para colaborar:

Entrega Previa al Partido: Podés acercar tus ositos de peluche hasta el sábado a las 14:00 hs en el portón 15 del Gigante, ingresando por calle Hualfin.

En el Estadio Durante el Partido: Si tenés ubicación en las tribunas Preferencial o Popular Pirata, habrá puntos de recolección en los accesos a dichas tribunas donde podrás entregar tus peluches. Si tenés entradas para la Tribuna Cuellar Baja/Alta, Platea Heredia o Súper Celeste, podrás llevar los peluches directamente el día del partido y arrojarlos al campo de juego durante el entretiempo. Se destaca que estas ubicaciones facilitan el lanzamiento al no tener alambrado.

Es importante destacar que los peluches ya cuentan con permiso de ingreso por parte de las autoridades, lo que garantiza la fluidez de la acción.

El momento culmine de la "Lluvia de Peluches" se realizará en el entretiempo del encuentro. La voz del estadio será la encargada de guiar este instante con una cuenta regresiva, indicando el momento exacto para el lanzamiento masivo de los peluches. Esta espectacular acción ya tuvo lugar en una ocasión anterior. Desde la organización, se enfatiza la importancia de la colaboración de cada hincha para hacer posible esta iniciativa, bajo el lema: "La fiesta la hacemos entre todos".