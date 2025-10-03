Lucas Zelarayán: “No importa cómo llega cada uno, son partidos aparte”

Belgrano se prepara para otro clásico más. Esta vez será sin su público, en un ambiente difícil y adverso, y con un rival que necesita sumar imperiosamente para salir de la zona baja.

El Pirata no desconoce la situación de Talleres, pero llega con la confianza del buen rendimiento mostrado en la última seguidilla de partidos, que lo depositó en semifinales de la Copa Argentina.

La “T” viene de ganarle a Sarmiento 1-0 en el Kempes, mientras que el “Pirata” empató en un polémico duelo ante Barracas de visitante.

En la tradicional conferencia de prensa previa al clásico, organizada por la Liga Profesional de Fútbol, Lucas Zelarayán dejó sus sensaciones: “No importa cómo llega cada uno; son partidos aparte. Cada uno se juega mucho. En lo personal sería ilógico pensar que Talleres llega mal. Respetamos mucho el equipo y los jugadores que tienen. Los clásicos son aparte”.

“En los últimos partidos encontramos ese nivel con el que arrancamos el torneo. Después los resultados no se nos dieron en ese bache. Llegamos al clásico, creo, en un buen momento”.

En lo personal: “Estoy contento. Estoy feliz de estar en un nuevo clásico. Para mí, que soy de acá, sabemos lo que significa y cómo te lo hace sentir la gente”.

Sobre jugar sin visitantes: “Siempre es lindo jugar con tu gente. El jugar de visitante también tiene su sabor especial. Jugar con toda la gente en contra te hace sacar un plus. Sabemos que desde nuestras casas cada hincha va a estar haciéndonos el aguante”.

Sobre lo futbolístico: “Somos dos planteles con mucha jerarquía y cada uno tiene sus armas. Será un partido que se va a definir por detalles. Viene estando muy parejo en el último tiempo. Tratamos de que los hinchas se sientan identificados con el equipo”.