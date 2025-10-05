Lucas Zelarayán, tras el empate en el clásico: “Perdimos dos puntos”

“Fuimos superiores en el segundo tiempo, pero nos faltó el gol”, esa fue la lectura de una de las figuras de la cancha, Lucas Zelarayán.

Belgrano y Talleres empataron sin goles en una nueva edición del clásico cordobés, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Fue un partido cerrado, intenso y con varias aproximaciones en ambas áreas, aunque ninguno logró romper el cero.

Tras el encuentro, Lucas Zelarayán expresó su descontento por el resultado:

“Perdimos dos puntos. Fuimos el equipo que desde el primer minuto salió a jugar a la pelota, a buscar el partido. En el segundo tiempo fuimos totalmente superiores. Tuvimos las últimas dos muy claras. Una lástima, pero orgulloso de mis compañeros. Me voy tranquilo porque dejamos todo. Hoy faltó el gol”.

El punto no dejó conforme a ninguno. Talleres logró despegarse levemente de la zona baja de la tabla anual, mientras que Belgrano continúa fuera de los puestos de playoffs, a un punto de Central Córdoba, el último clasificado.