Mariano Troilo: salida inminente de Belgrano con rumbo a Europa

El joven defensor Mariano Troilo, de 22 años, está a punto de dejar Belgrano. Su ausencia en la práctica táctica del martes por la mañana en el predio Armando Pérez confirmó que su salida del club es inminente y que no será considerado para el próximo encuentro contra Aldosivi.

Troilo, quien comenzó el ensayo físico con el resto del grupo, no se sumó a la parte táctica, continuando con trabajos individuales. Después de pasar largos minutos de actividad en soledad, el jugador se dirigió al vestuario y mantuvo una conversación con Pablo Sucarrat, psicólogo del cuerpo médico. Posteriormente, dejó el predio con la certeza de que su transferencia está en plena etapa de negociación.

Ofertas Europeas y Negociación Final

Desde el club de Alberdi se ha informado que existen "dos nuevas propuestas" por los servicios del futbolista. Aunque una oferta previa del Pisa de la Serie A de Italia fue descartada por el momento, las actuales propuestas provienen de clubes europeos. Las versiones iniciales apuntan a uno de la Liga Española y otro de Italia, mientras que otras informaciones también mencionan el interés desde Portugal y Grecia.

Los dirigentes de Belgrano, también conocidos como la "B", han manifestado que una de estas ofertas "cubre las expectativas" del club para la transferencia. Se espera que el acuerdo se concrete en las próximas 24 horas, lo que sugiere que el traspaso de Troilo al fútbol del viejo continente es un hecho inminente.

Identidad "Pirata"

Es importante destacar que Mariano Troilo es un jugador 100% formado en el Pirata. Llegó al club para sumarse a las divisiones inferiores y ha desarrollado toda su carrera deportiva en la institución Celeste.

Reemplazo Confirmado para el Partido ante Aldosivi

Debido a esta situación, el técnico Ricardo Zielinski ya ha definido a su reemplazante para el partido del viernes 15 de agosto, a las 15:00, en Mar del Plata contra Aldosivi por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional. El elegido para ocupar la zaga central es Nicolás Meriano.

La formación inicial que se perfila para el encuentro es: Cardozo; Compagnucci, Morales, Lisandro López, Meriano y Ricca; Longo y Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Jara.