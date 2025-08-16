El sábado, el defensor Mariano Troilo, conocido cariñosamente como "Nano", emprendió viaje rumbo a Italia para convertirse oficialmente en el nuevo refuerzo del Parma. Este traspaso representa una cifra cercana a los 7.5 millones de dólares para Belgrano, con fuentes indicando "más de 7 millones de dólares". Troilo deja el conjunto de Alberdi para continuar su carrera en el fútbol italiano, un "gran salto" en su trayectoria.

Previo a su partida, el marcador central expresó sus emociones ante Nico Estella de Fánaticos - LV2. Se mostró "ansioso por estar allá, conocer el club, a los nuevos compañeros y poder charlar con el técnico". Sin embargo, también lo embarga una "un poco de nostalgia", ya que culmina una etapa de "quince años hermosos" en Belgrano, lo que hace de esta partida una "alegría inmensa".

El año ha sido inolvidable para el joven futbolista, quien en pocos meses logró consolidarse como titular en Belgrano, fue convocado por Scaloni para la Selección Argentina y, finalmente, emigró al fútbol europeo. A pesar de la rapidez de los acontecimientos, Troilo confiesa que "uno no cae todavía con todas estas cosas que pasan tan rápido" y que aún no lo asimila por completo, pero intenta llevarlo con tranquilidad.

Sobre su nuevo destino, el Parma, Troilo recibió información alentadora. Sus futuros compañeros, técnico y presidente le indicaron que es un "club ordenado, que quieren pelear arriba" y que el "proyecto deportivo es muy bueno". Además, le aseguraron que la ciudad es "muy linda" y que lo quieren lo antes posible, ya que la liga arranca el próximo domingo. Para facilitar su adaptación, Troilo se mostró optimista al saber que hay argentinos en el plantel del Parma. En su viaje inicial, lo acompañan su padre y su representante; su novia y su madre se unirán más adelante.

Antes de despedirse, Troilo dejó un emotivo mensaje para los hinchas "piratas": "Decirles que siempre los llevo en mi corazón y que esto es un hasta pronto. Seguramente voy a volver más adelante porque nunca le voy a cerrar las puertas a este club que es mi casa". Afirmó que Belgrano es su "segunda casa" y les deseó lo mejor para lo que queda del año.

Finalmente, el defensor aseguró que ahora alentará al "Pirata" como un hincha más y se mostró confiado en el equipo para lo que viene. "Lo veo muy bien, hay un grupo muy unido". Incluso, tras ver el reciente empate 0-0 de Belgrano ante Aldosivi en Mar del Plata, Troilo afirmó: "Hay con qué ilusionarse, así que el hincha se puede quedar tranquilo".