Matías Palavecino y Esteban Rolón dialogaron en conferencia sobre su llegada a Belgrano

Rolón, volante central de 28 años, expresó su alegría y motivación por llegar al club. Dejó algunas de las siguientes frases: "La verdad que el club tiene todo, le da al jugador todas las herramientas para que pueda crecer y se pueda desarrollar. Estoy muy contento, sorprendido y el grupo me recibió muy bien."

“Se dio muy rápido el interés, se lo comuniqué a mi representante y lo resolvieron. Varias cosas me llevaron a tomar la decisión de venir. Se comunicaron conmigo el presidente y el técnico, me comentaron del proyecto, la idea. Además, el club está muy ordenado. Siento y pienso que es el lugar donde me va ayudar para mi carrera.”

Mientras tanto, Palavecino, volante ofensivo de 25 años, remarcó que no dudó ante la posibilidad de jugar en Belgrano y dejó algunas de las siguientes frases:

"La verdad que apenas me comunicaron del interés, no dudé en venir. Estoy con muchas ganas de arrancar a jugar."

"Me siento muy bien físicamente, trataremos de conocernos con nuestros compañeros y poder empezar."