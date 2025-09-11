No levanta: Belgrano igualó sin goles ante San Martín en Alberdi

El Celeste no levanta y empató sin goles ante San Martín de San Juan en el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura.

En un partido prácticamente sin chances de gol y pocas aproximaciones a los arcos, el Celeste dejó pasar otra chance de cara al ingreso de los playoffs del campeonato.

En la vereda del frente, para el santo sanjuanino el empate le sienta bien. Los dirigidos por Leandro Pipi Romagnoli sumaron un valioso punto con el que igualó la línea de Talleres en la Tabla Anual.

Ahora, Talleres, Aldosivi y San Martín poseen 18 unidades y quedaron los tres en zona de descenso.

Son cuatro ya los partidos sin ganar por parte del equipo de Zielinski. El objetivo sigue siendo el mismo: recuperar la confianza de las primeras fechas del Torneo y no perder pisada a los de la zona de clasificación.

El Pirata venía de empatar 0-0 con Aldosivi, caer 0-3 ante Central Córdoba y sortear la misma suerte contra Defensa y Justicia, donde cayó por 1-2 en Florencio Varela.

El próximo compromiso del Celeste será mantener vivo el sueño de avanzar en la Copa Argentina, donde el miércoles 17 se medirá con Newell’s en San Luis.