Preventa exclusiva: nuevas camisetas Umbro de Belgrano

El Club Atlético Belgrano lanza la preventa de sus nuevas camisetas Umbro, tanto la titular como la alternativa, disponibles exclusivamente a través de republicadealberdi.com.ar. Esta es una oportunidad imperdible para los Piratas que desean asegurar su indumentaria antes que nadie.

Detalles de la Preventa:

La preventa dará inicio a partir de las 00 horas del jueves 14 de agosto.

Jornada Exclusiva para Clientes Banco Macro: Durante el primer día, el jueves 14 de agosto, la compra estará reservada únicamente para clientes de Banco Macro. Ellos disfrutarán de un 20% de ahorro (con un tope de reintegro de $20.000) y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Apertura para Todo Público: A partir del viernes 15 de agosto, la preventa se abrirá a todo el público, aceptando todos los medios de pago habituales disponibles en la web de República de Alberdi.

Experiencia Única y Sorteo Exclusivo:

Quienes adquieran su camiseta hasta el domingo 17 de agosto inclusive participarán automáticamente en un sorteo especial. Este sorteo brindará la oportunidad a 120 Piratas de vivir una experiencia única: ser parte de la presentación oficial de las camisetas. Los afortunados serán los primeros en verlas y tenerlas en sus manos.

El club asegura que las nuevas casacas están "tan zarpadas, que son para comprarlas con los ojos cerrados". Es una chance de obtener la camiseta y formar parte de un momento histórico para el club.