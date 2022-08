A los 31 minutos del primer tiempo, llegó la jugada que fue clave en el clásico entre Belgrano e Instituto, Pablo Vegetti metió un cabezazo que contuvo Carranza con una gran tapada, pero la pelota quedó en la puerta del arco de La Gloria y el propio arquero la despejó con su pierna pero rebotó en Roberto Bochi, que fue quien terminó convirtiendo en contra de su valla. Todos le dieron la autoría del gol a Alejandro Rébola que parecía ser en las imágenes quien empujaba el balón al fondo de la red.

Ante la consulta de los periodistas después del clásico del por qué no festejó mucho el gol, el zaguero Pirata fue contundente, “El gol fue en contra. Cabecea Pablo, la saca Jorge y se la lleva uno de ellos por delante. Yo me tiro pero no la toco. No sé quién de ellos se la choca cuando la quiere sacar”.