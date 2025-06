Regresa el Cremonese del "Mudo" Vázquez a la Serie A

El fútbol italiano witnessed an exciting conclusion to its second division season, as Cremonese secured their promotion back to Serie A. Tras una intensa campaña, el equipo logró el objetivo al superar al Spezia en la final del playoff de ascenso. Este logro marca su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano, en la que ya militaron recientemente en la temporada 2022-23.

El camino al ascenso culminó en un partido de vuelta vibrante. Después de que el partido de ida terminara con un empate sin goles, la definición llegó en el segundo encuentro. Cremonese se impuso con un marcador de 3-2 como visitante, en un partido que no estuvo exento de dramatismo. El equipo, dirigido por Stroppa, llegó a tener una cómoda ventaja de 3-0. Los goles para Cremonese fueron obra de Manuel De Luca, quien anotó en dos ocasiones, y Michele Collocolo. Sin embargo, el Spezia reaccionó con goles de Francesco Pio Esposito y Luca Vignali, lo que generó un final tenso, aunque no fue suficiente para revertir el resultado global.

Con esta victoria, Cremonese se convierte en el tercer y último equipo en ascender a la Serie A para la próxima temporada. Los otros dos equipos que ya habían asegurado su lugar en la máxima división son el campeón de la Serie B, Sassuolo, y Pisa, que terminó en la segunda posición.

El aporte fundamental de Franco "El Mudo" Vázquez

Uno de los nombres propios de este ascenso es el del jugador argentino Franco "El Mudo" Vázquez. El mediocampista cordobés fue señalado como uno de los pilares del equipo a lo largo de la temporada. Con 36 años, Vázquez demostró su valía siendo el máximo goleador del Cremonese, registrando 9 tantos y 4 asistencias en los 33 partidos que disputó.

El Cremonese del Mudo Vazquez ascendió a la Serie A tras ganarle 3-2 al Spezia

-Por liga jugo 27 partidos de 38 posibles (9y 3)

-Por Copa Italia jugo 2 partidos de 2 posibles -Por los Play Offs jugo 4 partidos de 4 posibles (2)

Para Vázquez, este ascenso significa un regreso a la élite italiana, una categoría que ya conoce bien. Anteriormente, ascendió a la Serie A con el Palermo en el año 2012 y posteriormente jugó dos temporadas en la máxima categoría con el mismo club, en 2014/15 y 2015/16. El ex jugador de Belgrano enfrentó un desafío particular esta temporada, ya que en marzo recibió una suspensión de 10 partidos a raíz de un presunto insulto racista dirigido a Emile Mehdi Dorval, futbolista del Bari. A pesar de este inconveniente, su rendimiento en el campo fue clave para el éxito del equipo.

El regreso de Cremonese a la Serie A, sellado con una contundente actuación en el playoff, no solo devuelve al club a la máxima categoría, sino que también permite a figuras experimentadas como Franco Vázquez volver a competir en la élite del fútbol italiano.