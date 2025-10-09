Reprogramaron el partido de Belgrano ante Estudiantes por el Mundial Sub 20

La Liga Profesional confirmó que el partido entre Belgrano y Estudiantes de La Plata, originalmente pautado para las 21:15, se disputará este sábado 11 de octubre a las 22:15 en el Gigante de Alberdi.

El cambio de horario se realiza para que los hinchas puedan seguir sin inconvenientes el duelo entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, programado a las 20.

La Liga Profesional busca garantizar la mayor visibilidad tanto para el torneo local como para la participación de Argentina en el Mundial Sub 20, según indicaron desde AFA.

Día del Club

Desde el Celeste informaron que el próximo sábado, en el partido ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Alberdi, se aplicará el “Día del Club”. La tradicional medida alcanza únicamente a los socios y socias que vayan al encuentro, programado para las 21:15.

El pago podrá realizarse desde hoy y hasta el 15 de noviembre, tanto de manera online como presencial.