Reserva: suspendieron el partido de Belgrano tras conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo

Este miércoles por la tarde llegó la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años.

En medio del dolor, el partido de Reserva que jugaba Belgrano ante Boca, en Casa Amarilla, fue suspendido a los 37 minutos del primer tiempo, tras conocerse la triste noticia.

Hasta ese momento, el Celeste se imponía por 2 a 1, con goles de Agustín Melano y Ramiro Tulián, mientras que el “Xeneize” había descontado minutos antes. Sin embargo, el clima cambió cuando la información del fallecimiento de Russo llegó al predio.

Jugadores, cuerpo técnico y allegados quedaron profundamente conmovidos. Russo fue campeón con Boca en múltiples oportunidades y reconocido por su temple, su trabajo silencioso y su constante compromiso.

El entrenador, que peleó con entereza contra la enfermedad que padecía, dejó un legado imborrable en cada institución que dirigió y una huella emocional en el fútbol argentino. En Casa Amarilla, el silencio que siguió al pitazo final fue el reflejo del respeto y la admiración.

La Asociación del Fútbol Argentino y numerosos clubes ya expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras Boca planea homenajes en los próximos días para despedir a uno de sus grandes ídolos.