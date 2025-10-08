Reserva: suspendieron el partido de Belgrano tras conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo
La triste noticia del fallecimiento del histórico entrenador paró el encuentro que se disputaba en Casa Amarilla. Belgrano ganaba 2-1 a Boca cuando se tomó la decisión.
Este miércoles por la tarde llegó la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años.
En medio del dolor, el partido de Reserva que jugaba Belgrano ante Boca, en Casa Amarilla, fue suspendido a los 37 minutos del primer tiempo, tras conocerse la triste noticia.
Hasta ese momento, el Celeste se imponía por 2 a 1, con goles de Agustín Melano y Ramiro Tulián, mientras que el “Xeneize” había descontado minutos antes. Sin embargo, el clima cambió cuando la información del fallecimiento de Russo llegó al predio.
Jugadores, cuerpo técnico y allegados quedaron profundamente conmovidos. Russo fue campeón con Boca en múltiples oportunidades y reconocido por su temple, su trabajo silencioso y su constante compromiso.
El entrenador, que peleó con entereza contra la enfermedad que padecía, dejó un legado imborrable en cada institución que dirigió y una huella emocional en el fútbol argentino. En Casa Amarilla, el silencio que siguió al pitazo final fue el reflejo del respeto y la admiración.
La Asociación del Fútbol Argentino y numerosos clubes ya expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras Boca planea homenajes en los próximos días para despedir a uno de sus grandes ídolos.