Belgrano golea y reafirma su superioridad

Belgrano consolidó su buen presente al golear 3-0 a Newell’s en el Gigante de Alberdi, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 (o Torneo Betano Clausura 2025). Esta victoria, que se produjo el 22 de septiembre de 2025 (o martes 23 de septiembre de 2025), significó el regreso del "Pirata" al triunfo en el Torneo Clausura. Los tantos de la victoria fueron convertidos por Gonzalo Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.

Este triunfo representó la segunda victoria consecutiva frente a la "Lepra", ya que el "Pirata" repitió lo hecho días antes en San Luis, cuando derrotó 3-1 a Newell’s por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Luego de la goleada, el entrenador Ricardo Zielinski (conocido como el "Ruso") dialogó en conferencia de prensa para analizar el resultado y el rendimiento de su equipo.

La visión del "Ruso": superioridad y esfuerzo

Zielinski comenzó su análisis asegurando que su equipo ganó bien y que superaron a Newell’s en ambos encuentros recientes: "No hay ninguna duda de que en estos dos partidos fuimos superiores a Newell’s. Le hemos metido 6 goles". El entrenador manifestó estar conforme con cómo jugó el equipo, destacando que era importante "reafirmar lo que hicimos en la Copa Argentina" y que necesitaban ganar de local.

Reflexionando sobre el presente de sus dirigidos y los objetivos del club, el "Ruso" compartió una perspectiva de humildad y lucha: "Nosotros no tenemos ni más ni menos que nadie". Agregó que al equipo "le cuesta cada partido" y que los jugadores "se lo merecen, se rompen el alma para estar en una situación mejor que en la que estamos".

En cuanto a las individualidades, Zielinski elogió a Francisco González Metilli, señalando que "ha jugado muy bien" y que aprovechó la oportunidad tras haberse "matado todos los días". También confirmó que Leonardo Morales se lesionó.

Con la victoria consumada, el próximo gran desafío de Belgrano es la Copa Argentina, ya que Talleres se encuentra en el horizonte y el "Pirata" tendría fecha confirmada para las semifinales.