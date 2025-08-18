Robaron la casa de Santiago Longo, jugador de Belgrano

La vivienda de Santiago Longo, futbolista de Belgrano, fue blanco de un robo este domingo por la tarde en barrio Prado de Manantiales. Según informó la Policía, el jugador no se encontraba en el domicilio al momento del hecho.

El parte oficial señala que un hombre fue detenido mientras trasladaba un bolso y una consola de videojuegos marca Playstation.

“Saltaron el tejido perimetral donde los guardias y la seguridad no los vio. Al enterarse, un vecino dio aviso a la Policía”, sostuvo el comisario Sebastián Cara a eldoce.

El presunto ladrón intentó huir en una camioneta junto a otros dos sospechosos, saltando un alambrado, aunque finalmente fue aprehendido por los efectivos. Además, se constató que fueron dañadas aberturas de dos viviendas linderas, aunque no lograron sustraer elementos de esas propiedades.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga el hecho y se busca identificar a los otros involucrados.