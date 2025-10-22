Ruta pirata: todo lo que tenés que saber si vas a alentar a Belgrano en Rosario

Este mediodía, el plantel de Belgrano partió desde Córdoba rumbo a Rosario, donde este jueves a las 21:15, enfrentará a Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.

La delegación se instaló en la ciudad santafesina donde realizará su último entrenamiento antes del encuentro decisivo.

Venta de entradas

La venta del remanente de entradas para la parcialidad de Belgrano se realizará el mismo jueves 23, de 14 a 18 horas, en las boleterías de la Guardería Botar del Club Atlético Rosario Central (Bv. Avellaneda y Génova, Rosario).

El estadio abrirá sus puertas a las 18 horas, y la hinchada celeste deberá ingresar por los siguientes accesos:

Populares: Portón 1, por calles Drago y Juan B. Justo.

Plateas: Portón 5, por Av. Avellaneda (ex Centenario Rosario Central).

Para el ingreso se deberá presentar exclusivamente el ticket físico.

Consejos para el viaje

El Estadio Gigante de Arroyito se encuentra a 411 kilómetros de Córdoba, con una duración estimada de 4 horas y 30 minutos de viaje por la Autopista Nacional 9 Córdoba–Rosario.

Se recomienda salir temprano, ya que suelen producirse demoras en los controles policiales ubicados en la zona de Carcarañá, en el ingreso a la provincia de Santa Fe.

Cómo llegar al estadio

Tomar la RN 9 hacia Rosario (Autopista Córdoba–Rosario).

Salida 2 hacia Santa Fe.

Continuar por Avenida Circunvalación 25 de Mayo / RN 8.

Salida hacia Avenida Sorrento / Aeropuerto.

Luego por Calle Mazzini, Calle Nansen y Presidente Arturo Frondizi.

Llegada al Estadio Gigante de Arroyito (Av. Génova 640).

Código celeste

La consigna es clara: llevar la camiseta celeste y dejar la garganta en la tribuna. Belgrano busca una nueva final y miles de piratas ya preparan la caravana rumbo a Rosario.